Випуск новин за 19:00: Легалізація грального бізнесу. Формування Кабміну та Ради

У випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський має намір частково легалізувати казино в Україні. Президент заявив, що під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря. Журналісти 24 каналу проаналізували, кого імовірно українці побачать на топ-посадах в уряді та парламенті.

Також у випуску: Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.

Джерело: 24 канал