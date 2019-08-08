Випуск новин за 19:00: Легалізація грального бізнесу. Формування Кабміну та Ради
У випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський має намір частково легалізувати казино в Україні. Президент заявив, що під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря. Журналісти 24 каналу проаналізували, кого імовірно українці побачать на топ-посадах в уряді та парламенті.
Також у випуску:
Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.
Джерело: 24 канал
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