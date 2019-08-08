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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
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      Випуск новин за 19:00: Легалізація грального бізнесу. Формування Кабміну та Ради

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – Володимир Зеленський має намір частково легалізувати казино в Україні. Президент заявив, що під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря. Журналісти 24 каналу проаналізували, кого імовірно українці побачать на топ-посадах в уряді та парламенті.

      Також у випуску:

      Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський Випуск новин Азартні ігри Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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