Випуск новин за 19:00: Обурення росіян щодо вироку Устінову. Формула Зеленського

У випуску новин за 18 вересня станом на 19:00 – росіян у Москві садять за ґрати за те, що вони рятують активістів від побиття силовиків чи просто намагаються захищатися від атак поліції. Абсурдність цих справ сколихнула суспільство. Міністр Закордонних справ України анонсував ще одну формулу Зеленського, з якою президент України збирається їхати на саміт "нормандської четвірки".

Також у випуску: Чим живуть зараз скандальні батько і син Гладковські, яких впіймали на корупційних схемах в оборонці.

Джерело: 24 канал