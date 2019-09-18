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      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
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      Випуск новин за 19:00: Обурення росіян щодо вироку Устінову. Формула Зеленського

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 вересня станом на 19:00 – росіян у Москві садять за ґрати за те, що вони рятують активістів від побиття силовиків чи просто намагаються захищатися від атак поліції. Абсурдність цих справ сколихнула суспільство. Міністр Закордонних справ України анонсував ще одну формулу Зеленського, з якою президент України збирається їхати на саміт "нормандської четвірки".

      Також у випуску:

      Чим живуть зараз скандальні батько і син Гладковські, яких впіймали на корупційних схемах в оборонці.

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      Теги: Новини Росії Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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