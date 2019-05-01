Випуск новин за 19:00: Очікування Донбасу від Зеленського. Витрати на передвиборчу кампанію
У випуску новин за 1 травня станом на 19:00 – є низка важливих головних питань серед викликів нового президента, серед них і війна. Що очікують жителі Донбасу від Володимира Зеленського – дізнавався журналіст 24 каналу. Сотні мільйонів на президентську кампанію. НАЗК оприлюднило витрати Порошенка та Зеленського на передвиборчу кампанію.
Також у випуску:
Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти кримчанам, які ще до окупації виїхали з півострова.
Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень.
В Парижі знову гаряче: до мирної демонстрації профспілок на 1 травня приєдналися "жовті жилети" і радикально налаштовані молодики.
Джерело: 24 канал
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