Випуск новин за 19:00: Санкції Росії проти України. Законопроект щодо автівок на єврономерах
У випуску новин за 7 листопада станом на 19:00 – у Кремлі вирішили запровадити санкції проти України. Санкційний список поповнився народними депутатами та українськими бізнесменами. Після акції протесту власників "євроблях" під Верховною Радою, нардепи вирішили внести поправки у законопроект.
Також у випуску:
Мітинг водіїв на єврономерах у Києві.
Президент України ще не підписав заяву про звільнення Генпрокурора Юрія Луценка.
Джерело: 24 канал
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