Випуск новин за 19:00: Санкції Росії проти України. Законопроект щодо автівок на єврономерах

У випуску новин за 7 листопада станом на 19:00 – у Кремлі вирішили запровадити санкції проти України. Санкційний список поповнився народними депутатами та українськими бізнесменами. Після акції протесту власників "євроблях" під Верховною Радою, нардепи вирішили внести поправки у законопроект.

Також у випуску: Мітинг водіїв на єврономерах у Києві. Президент України ще не підписав заяву про звільнення Генпрокурора Юрія Луценка.