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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Справа проти Федини та Звіробій. Спалах дифтерії в Україні

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 19:00 – у Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. Продовж жовтня найбільший спалах дифтерії зафіксували у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

      Також у випуску:

      Чому українські політики погоджуються на участь в російських програмах та скільки це коштує. 

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступний обмін полоненими готується, але він буде більш чутливим.

      Міністерство закордонних справ України висловило протест чеському посольству. 

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      Теги: Випуск новин Софія Федина Володимир Зеленський
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