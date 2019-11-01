Випуск новин за 19:00: Справа проти Федини та Звіробій. Спалах дифтерії в Україні

У випуску новин за 1 листопада станом на 19:00 – у Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. Продовж жовтня найбільший спалах дифтерії зафіксували у Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

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Міністерство закордонних справ України висловило протест чеському посольству.