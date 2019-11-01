Выпуск новостей за 19:00: Дело против Федины и Зверобой. Вспышка дифтерии в Украине

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 19:00 – в Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. В течение октября вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

Также в выпуске:

Почему украинские политики соглашаются на участие в российских программах и сколько это стоит.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что следующий обмен пленными готовится, но он будет более чувствительным.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест чешскому посольству.