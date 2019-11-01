Выпуск новостей за 19:00: Дело против Федины и Зверобой. Вспышка дифтерии в Украине
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 19:00 – в Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. В течение октября вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.
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