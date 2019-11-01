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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 19:00: Дело против Федины и Зверобой. Вспышка дифтерии в Украине

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 19:00 – в Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. В течение октября вспышку дифтерии зафиксировали в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

      Также в выпуске:

      Почему украинские политики соглашаются на участие в российских программах и сколько это стоит.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что следующий обмен пленными готовится, но он будет более чувствительным.

      Министерство иностранных дел Украины выразило протест чешскому посольству.

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      Теги: Владимир Зеленский София Федина Выпуск новостей
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