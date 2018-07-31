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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Випуск новин за 19:00: Стан постраждалої після нападу з кислотою. Суд над Януковичем

Випуск новин 4 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 19:00 – херсонська активістка Катерина Гандзюк після нападу невідомого перебуває у реанімації. Лікарі кажуть, що стан потерпілої важкий, у неї опіки 30% шкіри. У Оболонському суді продовжують судити за державну зраду Віктора Януковича. Екс-президенту знову призначити безкоштовного адвоката.

Також у випуску:

У США 31 липня розпочався перший судовий процес над Полом Манафортом.

Свідок вбивства добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка заявив, що кілерів затримано на Запоріжжі.

У Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради.

 

Теги: Випуск новин Новини Херсона Судді Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
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