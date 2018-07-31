Випуск новин за 19:00: Стан постраждалої після нападу з кислотою. Суд над Януковичем
У випуску новин за 31 липня станом на 19:00 – херсонська активістка Катерина Гандзюк після нападу невідомого перебуває у реанімації. Лікарі кажуть, що стан потерпілої важкий, у неї опіки 30% шкіри. У Оболонському суді продовжують судити за державну зраду Віктора Януковича. Екс-президенту знову призначити безкоштовного адвоката.
Також у випуску:
У США 31 липня розпочався перший судовий процес над Полом Манафортом.
Свідок вбивства добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка заявив, що кілерів затримано на Запоріжжі.
У Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі