Випуск новин за 19:00: Ставлення команди Зеленського до ЗМІ. Криваві теракти у США

У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – в команді Зеленського спілкуватися з виборцями хочуть через соцмережі. Та медіаексперти вважають, що це позбавляє людей критичного мислення. Адже журналісти мають контролювати владу, а не лише доносити її заяви. США – у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні.

Також у випуску: Зняття недоторканності: що буде із депутатським імунітетом.

Джерело: 24 канал