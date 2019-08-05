Випуск новин за 19:00: Ставлення команди Зеленського до ЗМІ. Криваві теракти у США
У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – в команді Зеленського спілкуватися з виборцями хочуть через соцмережі. Та медіаексперти вважають, що це позбавляє людей критичного мислення. Адже журналісти мають контролювати владу, а не лише доносити її заяви. США – у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні.
Також у випуску:
Зняття недоторканності: що буде із депутатським імунітетом.
Джерело: 24 канал
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