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      Випуск новин за 19:00: Ставлення команди Зеленського до ЗМІ. Криваві теракти у США

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – в команді Зеленського спілкуватися з виборцями хочуть через соцмережі. Та медіаексперти вважають, що це позбавляє людей критичного мислення. Адже журналісти мають контролювати владу, а не лише доносити її заяви. США – у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні.

      Також у випуску: 

      Зняття недоторканності: що буде із депутатським імунітетом.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин ЗМІ Теракт Новини США
      Джерело: 24 канал
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