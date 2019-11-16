Випуск новин за 19:00: Сутички у Грузії. Росія може повернути українські кораблі

У випуску новин за 16 листопада станом на 19:00 – у Грузії спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Сьогодні вночі можуть повернути захоплені Росією в Керченській протоці українські кораблі.

Також у випуску: Ще одна спецоперація СБУ у Києві. Затримали голову Укрексімбанку Олександра Гриценка. Перші публічні слухання в Конгресі щодо імпічменту Трампа і перші гучні заяви американських дипломатів. У Парижі відзначають першу річницю протестів "жовтих жилетів".