Випуск новин за 19:00: Сутички у Грузії. Росія може повернути українські кораблі
У випуску новин за 16 листопада станом на 19:00 – у Грузії спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Сьогодні вночі можуть повернути захоплені Росією в Керченській протоці українські кораблі.
Також у випуску:
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