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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      Випуск новин за 19:00: Сутички у Грузії. Росія може повернути українські кораблі

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 19:00 – у Грузії спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Постраждали двоє людей. Сьогодні вночі можуть повернути захоплені Росією в Керченській протоці українські кораблі.

      Також у випуску:

      Ще одна спецоперація СБУ у Києві. Затримали голову Укрексімбанку Олександра Гриценка.

      Перші публічні слухання в Конгресі щодо імпічменту Трампа і перші гучні заяви американських дипломатів.

      У Парижі відзначають першу річницю протестів "жовтих жилетів".

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      Теги: Випуск новин Новини Грузії Протести Україна – Росія
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