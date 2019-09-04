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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 19:00: Зеленський збільшує свої повноваження. Чому Порошенко став нардепом

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 вересня станом на 19:00 – нову Верховну Раду вже обізвали "шаленим принтером", адже лише у перший день роботи парламентарі проголосували за майже як сто законопроєктів. П'ятий президент Порошенко фігурує у 12 кримінальних провадженнях. Тож, існує припушення, що він пішов у Раду, аби отримати там захист та зберегти власну свободу.

      Також у випуску:

      Вже 5 вересня українці зможуть побачити фільм про життя і смерть відомого поета, письменника і перекладача, який до останнього боровся з диктатурою Василя Стуса.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Верховна Рада Законодавство Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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