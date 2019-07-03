Випуск новин за 20:00: Акції протесту на Майдані. Львів без поліетилену
У випуску новин за 3 липня станом на 20:00 – понад тисяча людей зібралися біля стели на Майдані Незалежності, аби висловити своє незадоволення. Зокрема щодо реєстрації у ЦВК одіозних кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Львівські супермаркети відмовились від пластику. У місті стартував другий етап кампанії "Без поліетилену".
Також у випуску:
Як змінювались назви та локації апарату президента за всі роки незалежної України.
Джерело: 24 канал
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