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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 20:00: Акції протесту на Майдані. Львів без поліетилену

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 20:00 – понад тисяча людей зібралися біля стели на Майдані Незалежності, аби висловити своє незадоволення. Зокрема щодо реєстрації у ЦВК одіозних кандидатів у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Львівські супермаркети відмовились від пластику. У місті стартував другий етап кампанії "Без поліетилену".

      Також у випуску:

      Як змінювались назви та локації апарату президента за всі роки незалежної України.

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      Теги: Новини Львова Випуск новин Протести
      Джерело: 24 канал
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