Випуск новин за 20:00: "Смотрящі" за активістами у регіонах. Політики Революції гідності
У випуску новин за 15 листопада станом на 20:00 – кому "закривати рота" вирішують у регіонах особи, які обіймають одразу дві посади: офіційну, у органах державної влади, і неофіційну, яку у народі називають "смотрящий". 21 листопада українці будуть згадувати Майдан і події п'ятирічної давнини, які дали поштовх до появи багатьох нових облич в українській політиці.
Також у випуску:
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради обрала справи, розслідування яких у пріоритеті.
Оприлюднено листування екс-очільника ДФС Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі