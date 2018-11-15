Випуск новин за 20:00: "Смотрящі" за активістами у регіонах. Політики Революції гідності

У випуску новин за 15 листопада станом на 20:00 – кому "закривати рота" вирішують у регіонах особи, які обіймають одразу дві посади: офіційну, у органах державної влади, і неофіційну, яку у народі називають "смотрящий". 21 листопада українці будуть згадувати Майдан і події п'ятирічної давнини, які дали поштовх до появи багатьох нових облич в українській політиці.

Також у випуску: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради обрала справи, розслідування яких у пріоритеті. Оприлюднено листування екс-очільника ДФС Продана, який втік з України, про купівлю елітної нерухомості у Туреччині.