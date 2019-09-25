Випуск новин за 20:00: Трамп і Зеленський про Йованович. Протистояння у МОЗ

У випуску новин за 25 вересня станом на 20:00 – Білий дім оприлюднив стенограму скандальної розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Під час скандальної розмови вони, зокрема, згадали про відставку посла Марі Йованович. Не минуло й місяця, як нова команда зайшла в МОЗ, як розпочались скандали. Зокрема люди Зоряни Скалецької домагаються звільнення співробітників, найнятих Супрун.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: 24 канал