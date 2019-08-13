Випуск новин за 20:00: Указ Зеленського щодо громадянства. Російська техніка на Донбасі
У випуску новин за 13 серпня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський спростив надання українського громадянства росіянам. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. Чергові докази російської військової присутності виявила місія ОБСЄ на окупованій території.
Також у випуску:
На Донбасі представили новго командувача Об'єднаних сил.
Ліквідувати військову прокуратуру – таку ідею в інтерв'ю висловив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, якому, пророкують посаду генпрокурора.
Джерело: 24 канал
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