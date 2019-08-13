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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 20:00: Указ Зеленського щодо громадянства. Російська техніка на Донбасі

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 серпня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський спростив надання українського громадянства росіянам. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. Чергові докази російської військової присутності виявила місія ОБСЄ на окупованій території.

      Також у випуску:

      На Донбасі представили новго командувача Об'єднаних сил.

      Ліквідувати військову прокуратуру – таку ідею в інтерв'ю висловив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, якому, пророкують посаду генпрокурора.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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