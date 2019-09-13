Випуск новин за 20:00: Верховна Рада звільнила ЦВК. Подарунок Сенцова для Зеленського

У виупску новин за 13 вересня станом на 20:00 – Парламент підтримав розпуск нинішнього складу Центральної виборчої комісії, ініційованої Володимиром Зеленським. Свої голоси "за" віддав 341 депутат із 300 необхідних. Олег Сенцов подарував Володимиру Зеленському тюремну синьо-жовту банку і закликав звільнити всіх полонених.

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Президент виступив на щорічному міжнародному Форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Перед виступом він провів опитування серед світових лідерів.

На 40% за 5 років. Саме так має зрости економіка України. Таке завдання новому уряду поставив президент Володимир Зеленський.