Выпуск новостей за 20: 00: Верховная Рада уволила ЦИК. Подарок Сенцова для Зеленского
В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 20:00 – Парламент поддержал роспуск нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, инициированной Владимиром Зеленским. Свои голоса "за" отдал 341 депутат из 300 необходимых. Олег Сенцов подарил Владимиру Зеленскому тюремную сине-желтую банку и призвал освободить всех пленных.
Также в выпуске:
Президент выступил на ежегодном международном Форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Перед выступлением он провел опрос среди мировых лидеров.
На 40% за 5 лет. Именно так должна вырасти экономика Украины. Такую задачу новому правительству поставил президент Владимир Зеленский.
Источник: 24 канал
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