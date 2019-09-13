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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 20: 00: Верховная Рада уволила ЦИК. Подарок Сенцова для Зеленского

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 20:00 – Парламент поддержал роспуск нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, инициированной Владимиром Зеленским. Свои голоса "за" отдал 341 депутат из 300 необходимых. Олег Сенцов подарил Владимиру Зеленскому тюремную сине-желтую банку и призвал освободить всех пленных.

      Также в выпуске:

      Президент выступил на ежегодном международном Форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Перед выступлением он провел опрос среди мировых лидеров.

      На 40% за 5 лет. Именно так должна вырасти экономика Украины. Такую задачу новому правительству поставил президент Владимир Зеленский.

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      Теги: Владимир Зеленский Олег Сенцов Форум YES 2019 в Киеве ЦИК Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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