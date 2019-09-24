Випуск новин за 20:00: Зеленський у США. ДБР відкрило справу на львівських митників
У випуску новин за 24 версня станом на 20:00 – Президент України невдовзі проведе зустріч з Дональда Трампа. Володимир Зеленський очікує підтримки від американського лідера. Група осіб разом з колишньою дружиною очільника Нацполіції Сергія Князєва Вікторією вивезла незадекларовані 650 тисяч євро. Коли справа набула розголосу, ДБР відкрило справу через невиконання обов'язків львівськими митниками.
Також у випуску:
Очільник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що подає у відставку. На цій посаді він працював протягом понад два з половиною роки.
Джерело: 24 канал
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