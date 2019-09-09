Випуск новин за 20:00: Життя в'язнів після російського полону. Плідна робота депутатів
У випуску новин за 9 вересня станом на 20:00 – застінки Кремля їх не зламали, вони не втратили інтересу до життя. За цих неповні три короткі дні на волі дехто з звільнених полонених навіть встиг освідчитися коханій, а дехто – націлився на нову боротьбу. Рада продовжує свій "турбо"-режим. Два тижні поспіль нардепи працюватимуть у сесійній залі, де в найближчі чотири дні опрацюють 30 законопроєктів.
Також у випуску:
Звільнений моряк Айдар зробив пропозицію своїй дівчині Марині.
Чому Росія звільнила українських полонених: експертка назвала мотиви Кремля.
Джерело: 24 канал
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