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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 20:00: Життя в'язнів після російського полону. Плідна робота депутатів

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 вересня станом на 20:00 – застінки Кремля їх не зламали, вони не втратили інтересу до життя. За цих неповні три короткі дні на волі дехто з звільнених полонених навіть встиг освідчитися коханій, а дехто – націлився на нову боротьбу. Рада продовжує свій "турбо"-режим. Два тижні поспіль нардепи працюватимуть у сесійній залі, де в найближчі чотири дні опрацюють 30 законопроєктів.

      Також у випуску:

      Звільнений моряк Айдар зробив пропозицію своїй дівчині Марині.

      Чому Росія звільнила українських полонених: експертка назвала мотиви Кремля.

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
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      Теги: Україна – Росія Випуск новин Обмін полоненими Українці в полоні РФ Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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