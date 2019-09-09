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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 20:00: Жизнь заключенных после плена РФ. Плодотворная работа нардепов

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 20:00 – застенки Кремля их не сломали, они не потеряли интерес к жизни. За эти три дня на воле некоторые из освобожденных даже успели сделать предложение любимой, а кое-кто – нацелился на новую борьбу. Рада продолжает свой "турбо"-режим. Две недели подряд нардепы будут работать в сессионном зале, где в ближайшие дни обработают 30 законопроектов.

      Также в выпуске:

      Освбожденный моряк Эйдер сделал предложение своей девушке Марине.

      Почему Россия освободила украинских пленных: эксперт назвала мотивы Кремля.

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      Теги: Обмен пленными Украина – Россия Верховная Рада Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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