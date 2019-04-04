Випуск новин за 20:00: Звернення Зеленського до Тимошенко. Обман з квитками на дебати
У випуску новин за 4 березня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Зеленський запропонував лідерці "Батьківщини" Тимошенко бути арбітром майбутніх дебатів з Порошенком. Шахраї продають квитки на НСК "Олімпійський", на якому відбудуться дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського
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Журналіст 24 каналу Голобородько запросив кандидата у президенти Зеленського на інтерв'ю.
Психолог порадив, як українцям зберігати спокій під час політичних перегонів.
Джерело: 24 канал
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