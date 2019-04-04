Випуск новин за 20:00: Звернення Зеленського до Тимошенко. Обман з квитками на дебати

У випуску новин за 4 березня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Зеленський запропонував лідерці "Батьківщини" Тимошенко бути арбітром майбутніх дебатів з Порошенком. Шахраї продають квитки на НСК "Олімпійський", на якому відбудуться дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського

Також у випуску: Журналіст 24 каналу Голобородько запросив кандидата у президенти Зеленського на інтерв'ю. Психолог порадив, як українцям зберігати спокій під час політичних перегонів.

Джерело: 24 канал