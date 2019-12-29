23:27
29 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 21:00: Очікування на приліт ексбранців. Світові лідери про обмін полоненими

      Випуск новин 24

      У випуску новин за 29 грудня станом на 21:00 – в аеропорту "Бориспіль" очікують на приліт звільнених українських полонених. Родичі та друзі ексбранців вишикувалися на злітній смузі. Ангела Меркель і Еммануель Макрон підкреслили важливість обміну всіх затриманих. Крім того, вони наполягають на тому, що представники міжнародних організацій мають мати доступ до цих полонених.

      Також у випуску:

      Масштабний обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками завершився. 76 людей, яких незаконно утримували на Донбасі, повернулися до України.

      У Відні тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Вже сьогодні українська сторона розраховує вийти на фінішну пряму. 

      У Мінську відбулася п'ята акція протесту проти союзу з Росією. 

      Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список
      сьогодні
      9933
      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ Ангела Меркель Еммануель Макрон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:21 Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: з'явилася реакція Зеленського
      Андрій Шляхтін 471
      сьогодні , 22:50 Головні новини 29 грудня: обмін полоненими, вибори в ОТГ, кінець осіннього призову
      Ірина Кошанська 235
      сьогодні , 22:00 Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня
      Блоги тижня 286
      сьогодні , 21:03 Банан та вкрадені Путіним унітази: найкумедніші меми 2019 року
      Світлана Попова 2614
      сьогодні , 20:39 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
      Ірина Буртик 786
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук