Випуск новин за 21:00: Очікування на приліт ексбранців. Світові лідери про обмін полоненими

У випуску новин за 29 грудня станом на 21:00 – в аеропорту "Бориспіль" очікують на приліт звільнених українських полонених. Родичі та друзі ексбранців вишикувалися на злітній смузі. Ангела Меркель і Еммануель Макрон підкреслили важливість обміну всіх затриманих. Крім того, вони наполягають на тому, що представники міжнародних організацій мають мати доступ до цих полонених.

Також у випуску: Масштабний обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками завершився. 76 людей, яких незаконно утримували на Донбасі, повернулися до України. У Відні тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Вже сьогодні українська сторона розраховує вийти на фінішну пряму. У Мінську відбулася п'ята акція протесту проти союзу з Росією.