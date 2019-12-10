Випуск новин за 21:00: Провокаційна заява Путіна. ЗМІ світу про нормандську зустріч

У випуску новин за 10 грудня станом на 21:00 – якщо повернути Україні контроль над кордоном, на Донбасі повториться сценарій різанини в Сребрениці. Про це на засіданні Ради з прав людини зазначив Володимир Путін. Західні й російські експерти та журналісти по-різному відреагували на результати нормандського саміту.

Також у випуску: Троє бійців на Донбасі підірвалися на вибухівці. Експерти оцінили результати нормандської зустрічі.