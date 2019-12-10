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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 21:00: Провокаційна заява Путіна. ЗМІ світу про нормандську зустріч

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 21:00 – якщо повернути Україні контроль над кордоном, на Донбасі повториться сценарій різанини в Сребрениці. Про це на засіданні Ради з прав людини зазначив Володимир Путін. Західні й російські експерти та журналісти по-різному відреагували на результати нормандського саміту.

      Також у випуску:

      Троє бійців на Донбасі підірвалися на вибухівці.

      Експерти оцінили результати нормандської зустрічі.

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      Теги: Володимир Путін Нормандська зустріч 2019 Випуск новин Україна – Росія
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