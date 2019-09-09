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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 21:00: Залишені в полоні РФ. Окупаційні вибори в Криму

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 вересня станом на 21:00 – щонайменше 86 полонених в окупованому Криму та Москві, ще понад дві сотні людей у підвалах окупованого Донбасу. Це все ті, хто під обмін і досі не потрапив, а скільки їх точно – не знає ніхто. Вибори в окупованому Криму – не дійсні, як заявили у Брюсселі. Не визнали голосування на анексованому півострові також у Грузії, Литві, Латвії та Польщі.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини Криму Українці в полоні РФ Випуск новин Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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