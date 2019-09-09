Випуск новин за 21:00: Залишені в полоні РФ. Окупаційні вибори в Криму

У випуску новин за 9 вересня станом на 21:00 – щонайменше 86 полонених в окупованому Криму та Москві, ще понад дві сотні людей у підвалах окупованого Донбасу. Це все ті, хто під обмін і досі не потрапив, а скільки їх точно – не знає ніхто. Вибори в окупованому Криму – не дійсні, як заявили у Брюсселі. Не визнали голосування на анексованому півострові також у Грузії, Литві, Латвії та Польщі.

Також у випуску: Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військ. МЗС Австралії обурили видачею Володимира Цемаха Росії. Нардепи від фракції "Голос" хочуть реформувати Службу безпеки України. Скільки небезпечних будівель ховається на вулицях України: дослідження журналістів 24 каналу.

Джерело: 24 канал