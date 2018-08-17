Випуск новин за 22:00: Нові підозрювані у справі Гандзюк. Скасування потягів до Росії
У випуску новин за 17 серпня станом на 22:00 – сьогодні поліція затримала ще двох підозрюваних у замаху на Катерину Гандзюк. На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Мовляв, це відповідь України на дії агресора.
Також у випуску:
Годинна злива у Львові паралізувала рух на кількох вулицях.
20-річний хлопець порізав ножем поліцейського.
У Києві з'явився громадський прокат велосипедів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі