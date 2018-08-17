02:00
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 18°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Выпуск новостей за 22:00: Новые подозреваемые по делу Гандзюк. Отмена поездов в Россию

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 22:00 – сегодня полиция задержала еще двух подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Мол, это ответ Украины на действия агрессора.

Также в выпуске:

Часовой ливень во Львове парализовал движение на нескольких улицах.

20-летний парень порезал ножом полицейского.

В Киеве появился общественный прокат велосипедов.

Теги: железная дорога Украина – Россия Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 17 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук