Выпуск новостей за 22:00: Новые подозреваемые по делу Гандзюк. Отмена поездов в Россию
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 22:00 – сегодня полиция задержала еще двух подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Мол, это ответ Украины на действия агрессора.
Также в выпуске:
Часовой ливень во Львове парализовал движение на нескольких улицах.
20-летний парень порезал ножом полицейского.
В Киеве появился общественный прокат велосипедов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии