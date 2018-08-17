Выпуск новостей за 22:00: Новые подозреваемые по делу Гандзюк. Отмена поездов в Россию

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 22:00 – сегодня полиция задержала еще двух подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Мол, это ответ Украины на действия агрессора.

Также в выпуске: Часовой ливень во Львове парализовал движение на нескольких улицах. 20-летний парень порезал ножом полицейского. В Киеве появился общественный прокат велосипедов.