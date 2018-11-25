Випуск новин за 22:00: Скликання військового кабінету через конфлікт в Азовському морі

У випуску новин за 25 листопада станом на 22:00 – Порошенко скликає військовий кабінет через ситуацію в Азові: російські прикордонники, обстріляли наші судна, які намагалися вийти з Креченської протоки.

Також у випуску: В Азовському морі через агресію Росії є поранені серед наших військових.