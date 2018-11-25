Випуск новин за 22:00: Скликання військового кабінету через конфлікт в Азовському морі
У випуску новин за 25 листопада станом на 22:00 – Порошенко скликає військовий кабінет через ситуацію в Азові: російські прикордонники, обстріляли наші судна, які намагалися вийти з Креченської протоки.
Також у випуску:
В Азовському морі через агресію Росії є поранені серед наших військових.
Джерело: 24 канал
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