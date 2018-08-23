Випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Невдоволення Москви через підтримку США України

Випуск новин за 23 серпня станом на 22:00 – на Донбасі за добу п'ятеро загиблих і семеро поранених. Там різко загострилась ситуація. Спецпредставник США Курт Волкер грає на київській половині поля, так вважає заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. На думку чиновника, американці намагаються за будь-який кошт зберегти свій вплив на Україну, що дозволить їм тиснути на Росію.

Також у випуску: Скасування формули "Роттердам+". Скандал через пандус у Харкові. Кривавий напад у Парижі.