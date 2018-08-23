23:30
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, сьогодні
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, сьогодні
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Невдоволення Москви через підтримку США України

Випуск новин 23

Випуск новин за 23 серпня станом на 22:00 – на Донбасі за добу п'ятеро загиблих і семеро поранених. Там різко загострилась ситуація. Спецпредставник США Курт Волкер грає на київській половині поля, так вважає заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. На думку чиновника, американці намагаються за будь-який кошт зберегти свій вплив на Україну, що дозволить їм тиснути на Росію.

Також у випуску:

Скасування формули "Роттердам+".

Скандал через пандус у Харкові.

Кривавий напад у Парижі.

 

Теги: Жертви Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини США Випуск новин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
сьогодні, 22:24 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
сьогодні, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
сьогодні, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
сьогодні, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сьогодні, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин 20 травня станом на 16:00
 20 травня 2015 , 16:46
Випуск новин за 15:00: Загибель українців у Греції. Справа суддів-хабарників
 23 вересня 2017 , 15:45
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Випуск новин за 9:00: Контрабанда на Одеській митниці. Підозрювані у нападі на Гандзюк
 сьогодні , 10:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук