Випуск новин за 22:00: Зеленський про обшуки на "1+1". Коронавірус у немовлят

У випуску новин за 6 лютого станом на 22:00 – Володимир Зеленський прокоментував обшуки на каналі "1+1". Президент наголосив, що чекає відповіді, хто причетний до прослуховування прем'єра Гончарука. В Ухані небезпечну інфекцію виявили у двох немовлят.Найменшому з них було 30 годин від народження.

Також у випуску: Правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автівки львівської журналістки видання "Радіо Свобода" Галини Терещук. Циклон "Петра", який охопив здебільшого центр, Схід та Південь України, завдав чимало збитків. Дмитро Дубілет після звинувачень у неправдивості перепису населення, які поширилися інтернетом напередодні, пояснив як відбувалися підрахунки.