Випуск новин за 22:00: Зеленський про обшуки на "1+1". Коронавірус у немовлят
У випуску новин за 6 лютого станом на 22:00 – Володимир Зеленський прокоментував обшуки на каналі "1+1". Президент наголосив, що чекає відповіді, хто причетний до прослуховування прем'єра Гончарука. В Ухані небезпечну інфекцію виявили у двох немовлят.Найменшому з них було 30 годин від народження.
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