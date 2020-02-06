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      Випуск новин за 22:00: Зеленський про обшуки на "1+1". Коронавірус у немовлят

      Випуск новин 229 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 22:00 – Володимир Зеленський прокоментував обшуки на каналі "1+1". Президент наголосив, що чекає відповіді, хто причетний до прослуховування прем'єра Гончарука. В Ухані небезпечну інфекцію виявили у двох немовлят.Найменшому з них було 30 годин від народження.

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      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський
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