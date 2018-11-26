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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 23:00: Запобіжний захід полоненим морякам. Пікети під посольствами Росії

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 23:00 – російські ЗМІ повідомили, що Кримський так званий суд 27 листопада обере запобіжний захід українським морякам, яких напередодні фактично взяли у полон. По всій країні люди вийшли на акції протесту під представництва Росії. Активісти приносять закривавлені тільники та паперові кораблики, а також закидали консульства яйцями.

      Також у випуску:

      Росіян не пропускають в Україну з окупованого Криму.

      "Євробляхери" не пропускають машини на кордоні з Польщею та вимагають змінити закон про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Випуск новин заручники протести
      Джерело: 24 Канал
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