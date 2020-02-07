Випуск новин за 9:00: Карантин у школах Івано-Франківська. Вибух потяга у Канаді

У випуску новин за 7 лютого станом на 9:00 – в Івано-Франківську зупинили навчання у школах до 16 лютого. Усе через стрімке поширення грипу та ГРВІ. У місті медики зафіксували перевищення епідемічного порогу захворюваності на 3%. У Канаді загорівся та вибухнув вантажний потяг, що перевозив нафту. Місцева влада одразу евакуювала людей із навколишніх сіл та містечок.

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