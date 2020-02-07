Выпуск новостей за 9: 00: Карантин в школах Ивано-Франковска. Взрыв поезда в Канаде

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 9:00 – в Ивано-Франковске остановили обучение в школах до 16 февраля. Все из-за стремительного распространения гриппа и ОРВИ. В городе медики зафиксировали превышение эпидемического порога заболеваемости на 3%. В Канаде загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший нефть. Местные власти сразу эвакуировали людей из окрестных сел и городков.

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