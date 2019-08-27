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      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 9:00: Обмін полоненими між Україною та Росією. Нормандські зустрічі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 серпня станом на 9:00 – обмін полоненими між Україною та Росією може відбутись до кінця тижня. Такі прогнози озвучив адвокат росіян, що перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін. Нормандські зустрічі на рівні глав держав, яких не було вже понад два роки, можуть відбутись вже у вересні. Про це заявив Президент Франції Емануель Макрон за підсумками саміту G7.

      Також у випуску:

      За минулу добу бойовики дванадцять разів обстріляли позиції ЗСУ.

      Через страшні лісові пожежі з курортного острова Самос, що у Греції, довелося терміново евакуювати близько тисячі туристів та місцевих жителів.

      У Херсоні рятувальники витягли з води дівчину, яку віднесло у море на матраці.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Нормандський формат Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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