Випуск новин за 9:00: Обмін полоненими між Україною та Росією. Нормандські зустрічі

У випуску новин за 27 серпня станом на 9:00 – обмін полоненими між Україною та Росією може відбутись до кінця тижня. Такі прогнози озвучив адвокат росіян, що перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін. Нормандські зустрічі на рівні глав держав, яких не було вже понад два роки, можуть відбутись вже у вересні. Про це заявив Президент Франції Емануель Макрон за підсумками саміту G7.

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