Випуск новин за 9:00: Операція "старіючій" дівчинці. Затримання кілерів, що вбили Олешка

У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – 8-річну вінничанку Ірину Химич прооперували через рідкісну недугу – прогерію, тобто хворобу передчасного старіння. Операція тривала майже 4 години, все минуло успішно, а вже за два місяці їй продовжать лікування в Америці. П'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО та кавалера ордену "за мужність ІІІ ступеня" Віталія Олешка затримали.

Також у випуску: Потерпіла активістка Катерина Гандзюк розповіла, що за напад на неї з кислотою невідомий отримав 500 доларів. До окупованого Донецька заїхали російські військові. Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, бо це було умовою його українських бізнес-партнерів.