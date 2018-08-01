Випуск новин за 9:00: Операція "старіючій" дівчинці. Затримання кілерів, що вбили Олешка
У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – 8-річну вінничанку Ірину Химич прооперували через рідкісну недугу – прогерію, тобто хворобу передчасного старіння. Операція тривала майже 4 години, все минуло успішно, а вже за два місяці їй продовжать лікування в Америці. П'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО та кавалера ордену "за мужність ІІІ ступеня" Віталія Олешка затримали.
Також у випуску:
Потерпіла активістка Катерина Гандзюк розповіла, що за напад на неї з кислотою невідомий отримав 500 доларів.
До окупованого Донецька заїхали російські військові.
Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, бо це було умовою його українських бізнес-партнерів.
Джерело: 24 канал
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