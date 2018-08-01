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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 9:00: Операція "старіючій" дівчинці. Затримання кілерів, що вбили Олешка

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – 8-річну вінничанку Ірину Химич прооперували через рідкісну недугу – прогерію, тобто хворобу передчасного старіння. Операція тривала майже 4 години, все минуло успішно, а вже за два місяці їй продовжать лікування в Америці. П'ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО та кавалера ордену "за мужність ІІІ ступеня" Віталія Олешка затримали.

Також у випуску:

Потерпіла активістка Катерина Гандзюк розповіла, що за напад на неї з кислотою невідомий отримав 500 доларів.

До окупованого Донецька заїхали російські військові.

Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, бо це було умовою його українських бізнес-партнерів.

Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Поліція
Джерело: 24 канал
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