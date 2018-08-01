Выпуск новостей за 9:00: Операция "стареющей" девочке. Задержание киллеров, убивших Олешко

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 9:00 – 8-летнюю винничанку Ирину Химич прооперировали из-за редкой болезни – прогерии, то есть болезни преждевременного старения. Операция длилась почти 4 часа, все прошло успешно, а уже через два месяца ей продолжат лечение в Америке. Пять подозреваемых в убийстве ветерана АТО и кавалера ордена "за мужество III степени" Виталия Олешко задержали.

Также в выпуске: Потерпевшая активистка Екатерина Гандзюк рассказала, что за нападение на нее с кислотой неизвестный получил 500 долларов. В оккупированный Донецк заехали российские военные. Пол Манафорт получал незарегистрированные доходы, это было условием его украинских бизнес-партнеров.