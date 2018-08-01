11:42
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Операция "стареющей" девочке. Задержание киллеров, убивших Олешко

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 9:00 – 8-летнюю винничанку Ирину Химич прооперировали из-за редкой болезни – прогерии, то есть болезни преждевременного старения. Операция длилась почти 4 часа, все прошло успешно, а уже через два месяца ей продолжат лечение в Америке. Пять подозреваемых в убийстве ветерана АТО и кавалера ордена "за мужество III степени" Виталия Олешко задержали.

Также в выпуске:

Потерпевшая активистка Екатерина Гандзюк рассказала, что за нападение на нее с кислотой неизвестный получил 500 долларов.

В оккупированный Донецк заехали российские военные.

Пол Манафорт получал незарегистрированные доходы, это было условием его украинских бизнес-партнеров.

Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Полиция Убийство Виталия Олешко "Сармата"
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
сегодня, 11:25 Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сегодня, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
31 июля, 22:02 Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
Борис Немировський
Лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24
31 июля, 21:00 Лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24
Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
31 июля, 20:02 Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук