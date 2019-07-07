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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 9:00: Поразки армії РФ. Аварія у Києві

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 липня станом на 9:00 – російська влада завжди заперечує свою присутність на Донбасі. Лише коли з найманцями трапляються невдачі, Кремлю доводиться це визнати, і щоразу через безглузді виправдання. У Києві п'яний водій влетів у таксі, у якій їхали пасажири з дитиною. Удар був такої сили, що машину кілька разів розкрутило на дорозі. Одну пасажирку госпіталізували.

      Також у випуску:

      Свято Івана Купала у Києві відзначили з піснями та "кривим танцем".

      На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових.

      Шеф російських ГРУ-шників 5 разів їздив до Швейцарії, де розташована штаб-квартира антидопінгового агентства WADA.

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      Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Випуск новин Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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