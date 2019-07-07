Випуск новин за 9:00: Поразки армії РФ. Аварія у Києві

У випуску новин за 7 липня станом на 9:00 – російська влада завжди заперечує свою присутність на Донбасі. Лише коли з найманцями трапляються невдачі, Кремлю доводиться це визнати, і щоразу через безглузді виправдання. У Києві п'яний водій влетів у таксі, у якій їхали пасажири з дитиною. Удар був такої сили, що машину кілька разів розкрутило на дорозі. Одну пасажирку госпіталізували.

Також у випуску: Свято Івана Купала у Києві відзначили з піснями та "кривим танцем". На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро українських військових. Шеф російських ГРУ-шників 5 разів їздив до Швейцарії, де розташована штаб-квартира антидопінгового агентства WADA.

Джерело: 24 канал