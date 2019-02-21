Випуск новин за 9:00: Позов Тимошенко проти Порошенка. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 21 лютого станом на 9:00 – Юлія Тимошенко подала позов проти Петра Порошенка. На її думку, чинний гарант проводить незаконну агітацію. Але врешті суд повернув позов, бо він був поданий із порушеннями. Проросійські окупанти продовжують порушувати Мінські домовленості За останню добу ворог випустив 125 мін по позиціях наших захисників, один український воїн загинув.

Також у випуску: На засіданні Генасамблеї ООН Петро Порошенко запропонував декілька кроків, які можуть закінчити російську агресію. Набули чинності зміни до Конституції, у яких офіційно закріплені прагнення України стати частиною Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу. Активісти групи "Хто замовив Катю Гандзюк" вважають, що керівник Нацполіції Херсонської області Артур Меріков причетний до вбивства активістки.