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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 9:00: П'ята жертва коронавірусу в Україні. Ситуація на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 березня станом на 9:00 – в Україні зафіксували п'яту смерть від коронавірусу. Нею стала жінка з Івано-Франківська. Відомо лише те, що хвора довгий час лікувалася самотужки. Російські найманці вкотре, нехтуючи мінськими угодами, гатили з заборонених мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

      Також у випуску: 

      У Кропивницькому небайдужі створили спільноту, за допомогою якої безкоштовно підвозять лікарів на роботу. 

      В Індії запровадили тотальні обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу, порушників суворо карають. 

      Компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод у штаті Нью-Йорк.

      На Тернопільщині підтвердили 4 нові випадки коронавірусу. Всі вони виявлені у медиків.

       

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
      сьогодні
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Івано-Франківська Випуск новин
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