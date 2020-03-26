Випуск новин за 9:00: П'ята жертва коронавірусу в Україні. Ситуація на фронті
У випуску новин за 26 березня станом на 9:00 – в Україні зафіксували п'яту смерть від коронавірусу. Нею стала жінка з Івано-Франківська. Відомо лише те, що хвора довгий час лікувалася самотужки. Російські найманці вкотре, нехтуючи мінськими угодами, гатили з заборонених мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.
Також у випуску:
У Кропивницькому небайдужі створили спільноту, за допомогою якої безкоштовно підвозять лікарів на роботу.
В Індії запровадили тотальні обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу, порушників суворо карають.
Компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод у штаті Нью-Йорк.
На Тернопільщині підтвердили 4 нові випадки коронавірусу. Всі вони виявлені у медиків.