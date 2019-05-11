Випуск новин за 9:00: Реакція АП на звернення Зеленського. ДТП за участю поліцейських
У випуску новин за 11 травня станом на 9:00 – в Адміністрації Президента відреагували на відеозвернення Володимира Зеленського щодо затягування дати інавгурації. Там заявили, що не треба порівнювати Україну з номером готелю в Єгипті, а також те, дату інавгурації призначить парламент. Автотроща за участю поліцейської машини сталась у столиці напередодні ввечері, постраждали троє людей.
Також у випуску:
На фронті ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших військивих, один український захисник поранений.
У Колумбії пролунав вибух у пороховій майстерні, щонайменше чотири людини загинули, ще понад 30 травмовано.
Човен з лівійськими мігрантами затонув у Середземному морі біля берегів Тунісу.
Філарет хоче відновити українську православну церкву Київського патріархату й очолити її.
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