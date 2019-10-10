Випуск новин за 9:00: Розмова Зеленського з Меркель. Авіаудари по Сирії

У випуску новин за 10 жовтня станом на 9:00 – президент Зеленський поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Спілкувалися, зокрема, про розведення військ на Донбасі та російський газ. Внаслідок останніх ударів турецької авіації по Сирії загинули вже щонайменше 15 людей. Президент Туреччина Реджеп Ердоган заявив – все заради безпеки, а його ціль – курдські повстанці.

Також у випуску: Німецька поліція встановила особу затриманого, що розстріляв людей перед синагогою у містечку Галле. Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до одного мільярда гривень. Трагічна ДТП сталась на Київщині: під колесами легковика опинилися дві сестри, вони загинули на місці. У США 9-річна дитина опинилась на лаві підсудних: слідство вважає, що він навмисно влаштував пожежу, в якій загинули шестеро осіб.