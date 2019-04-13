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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Запобіжний захід шпигуну РФ із Нацполіції

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 квітня станом на 9:00 – на Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів. У штабі ООС зафіксували 14 атак. Один український військовий загинув, ще двоє – поранено. Два місяці під вартою без права внесення застави – таке рішення ухвалив напередодні харківський суд і посадив за ґрати шпигуна із Нацполіції, який співпрацював з Росією.

      Також у випуску:

      Австрійському журналісту, який поширював пропагнаду, скасували заборону в'їзду в Україну.

      У Києві чоловік хотів покінчити життя самогубством і кидався під машини – відбувся переломами.

      У Києві на тиждень частково перекриють проспет Перемоги через ремонт Шулявського мосту.

       

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Поліція Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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