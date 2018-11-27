Випуск новин за 9:00: "Суд" над українськими полоненими. Реакція НАТО на російську агресію

У випуску новин за 27 листопада станом на 9:00 – у Криму розпочинається суд над полоненими українськими моряками. Росіяни судять бранців, попри те, що європейські країни на засіданні Ради Безпеки ООН закликали відпустити усіх полонених. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запровадження воєнного стану в Україні підтримують, а дії Росії – різко засуджують.

Також у випуску: Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України. На Сході двоє військових отримали поранення, проросійські бойовики відкривали вогонь 18 разів.