Випуск новин за 9:00: Трагедія у Полтаві. Торнадо з кажанів в Австралії

У випуску новин за 8 лютого станом на 9:00 – у Полтаві 18-річна дівчина застрелила свого інструктора. Від кульового поранення в голову 64-річний чоловік помер на місці. Жителі австралійського міста Інгем змогли спостерігати торнадо з кажанів. До слова, цих тварин заборонено винищувати, оскільки вони захищені законом. Місцева влада робить спроби "відігнати" кажанів назад у ліс.

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