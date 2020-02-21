Випуск новин за 9:00: Українська команда на турнірі в Росії. Загострення на фронті

У випуску новин за 21 лютого станом на 9:00 – волейбольна команда з Глухова взяла участь у "турнірі пам'яті загиблих військових росіян". Змагання відбулося в російському місті Рильськ ще 16 лютого 2020 року, однак про це стало відомо тільки зараз. Бойовики застосували забороненими мінськими угодами озброєння. Вночі вони стріляли біля Оріхового, Красногорівки, Лебединського та Павлополя.

Також у випуску: Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька протягом 14 днів перебуватиме на картині разом з евакуйованими українцями. Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запропонував ООН ввести миротворців на Донбас. З підпільної фабрики в Іспанії врятували шістьох українців.