Выпуск новостей на 9:00: Украинская команда на турнире в России. Обострение на фронте

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 9:00 – волейбольная команда из Глухова приняла участие в "турнире памяти погибших российских военных". Соревнование состоялось в городе Рыльске еще 16 февраля 2020года, однако известно это слало только сейчас. Боевики применили запрещенные минскими соглашениями вооружение. Ночью они стреляли возле Орехового, Красногоровки, Лебединского и Павлополя.

Также в выпуске: Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться на картине вместе с эвакуированными украинцами. Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс. С подпольной фабрики в Испании спасли шестерых украинцев.