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      Выпуск новостей на 9:00: Украинская команда на турнире в России. Обострение на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 9:00 – волейбольная команда из Глухова приняла участие в "турнире памяти погибших российских военных". Соревнование состоялось в городе Рыльске еще 16 февраля 2020года, однако известно это слало только сейчас. Боевики применили запрещенные минскими соглашениями вооружение. Ночью они стреляли возле Орехового, Красногоровки, Лебединского и Павлополя.

      Также в выпуске:

      Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться на картине вместе с эвакуированными украинцами.

      Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс.

      С подпольной фабрики в Испании спасли шестерых украинцев.

      21 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Сумы Выпуск новостей
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