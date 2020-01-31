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      Випуск новин за 9:00: Важке озброєння від бойовиків РФ. Призначеня від Зеленського

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 9:00 – російські найманці вкотре застосували важке озброєння. З артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 та 82 міліметри "поливали" позиції наших армійців біля Новотошківського. Президент України Володимир Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду експрем'єра Миколи Азарова, які потрапляють під дію закону "Про очищення влади".

      Також у випуску:

      Європейський Союз закликав членів безпекової організації ОБСЄ не визнавати російські паспорти на території окупованого Донбасу.

      Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. Усе через поширення небезпечного коронавірусу за межами Китаю.

      Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео в Україні. Його літак приземлився у столиці напередодні.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Володимир Зеленський
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