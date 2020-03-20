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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 9:00: Втрати на передовій. Набір у групу волонтерів у Тернополі

      Випуск новин -

      У випуску новина за 20 березня станом на 9:00 – 19 березня на фронті загинув боєць 30 бригади. 35-річний чоловік дістав смертельне поранення в голову від ворожого снайпера. У Тернополі розпочали набір у групи волонтерів, що мають протистояти поширенню коронавірусу.

      Також у випуску:

      В Україні – 28 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

      Один з хворих на Covid-19 у Житомирі приховав важливі деталі про історію своєї недуги.

      Група з 9 українок, які відвідували психологічний тренінг у Перу, не можуть вилетіти з країни через закриті кордони.

      Італія випередила Китай за кількістю смертей від коронавірусу.

      Наслідки коронавірусу: які галузі в Україні очікує економічна криза
      сьогодні
      Теги: Новини України Тернопіль Україна – Росія Випуск новин
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