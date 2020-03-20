Випуск новин за 9:00: Втрати на передовій. Набір у групу волонтерів у Тернополі
У випуску новина за 20 березня станом на 9:00 – 19 березня на фронті загинув боєць 30 бригади. 35-річний чоловік дістав смертельне поранення в голову від ворожого снайпера. У Тернополі розпочали набір у групи волонтерів, що мають протистояти поширенню коронавірусу.
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