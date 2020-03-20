Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Набор в группу волонтеров в Тернополе
В выпуске новость за 20 марта по состоянию на 9:00 – 19 марта на фронте погиб боец 30 бригады. 35-летний мужчина получил смертельное ранение в голову от вражеского снайпера. В Тернополе начали набор в группы волонтеров, которые должны противостоять распространению коронавируса.
Также в выпуске:
В Украине – 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Один из больных Covid-19 в Житомире скрыл важные детали об истории своей болезни.
Группа из 9 украинок, которые посещали психологический тренинг в Перу, не могут вылететь из страны из-за закрытых границ.
Италия опередила Китай по числу смертей от коронавируса.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии