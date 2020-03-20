Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Набор в группу волонтеров в Тернополе

В выпуске новость за 20 марта по состоянию на 9:00 – 19 марта на фронте погиб боец 30 бригады. 35-летний мужчина получил смертельное ранение в голову от вражеского снайпера. В Тернополе начали набор в группы волонтеров, которые должны противостоять распространению коронавируса.

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