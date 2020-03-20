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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Потери на передовой. Набор в группу волонтеров в Тернополе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новость за 20 марта по состоянию на 9:00 – 19 марта на фронте погиб боец 30 бригады. 35-летний мужчина получил смертельное ранение в голову от вражеского снайпера. В Тернополе начали набор в группы волонтеров, которые должны противостоять распространению коронавируса.

      Также в выпуске:

      В Украине – 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

      Один из больных Covid-19 в Житомире скрыл важные детали об истории своей болезни.

      Группа из 9 украинок, которые посещали психологический тренинг в Перу, не могут вылететь из страны из-за закрытых границ.

      Италия опередила Китай по числу смертей от коронавируса.

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
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      Теги: Новости Украины Тернополь Украина – Россия Выпуск новостей
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