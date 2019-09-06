Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Протести на Майдані проти звільнення Цемаха

У випуску новин за 6 вересня станом на 9:00 – за минулу добу від обстрілів російських найманців знову загинув один із наших захисників, ще один отримав поранення. У центрі Києва 5 вересня зібралась майже тисяча людей. Вони заявили, що хочуть обміну полоненими, але не шляхом звільнення Цемаха. Адже той є важливим свідком збройної агресії Росії.

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