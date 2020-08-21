Чи знайдуться у народу Білорусі мужність, самовідданість і сила сказати лукашистському рабству "ні" – а свободі та гідності "так"? Далі – оригінал російською.

Сегодня в шесть вечера живая цепь протянется от страшного места Куропаты под Минском, где НКВД по приказу Сталина убил в 1937−41 годах десятки, возможно, сотни тысяч людей, до тюрьмы на Окрестина в Минске, где несколько дней назад по приказу достойного наследника Сталина и НКВД Александра Лукашенко пытали, унижали, насиловали, уродовали и, возможно, убивали тысячи людей. Эта живая цепь должна быть поддержана остановкой на 10 минут всего транспорта в Беларуси и сотнями тысяч гудков. Читайте также: Что будет после Лукашенко и кто возьмет власть в Беларуси? В тяжелую минуту, когда решается судьба революции в Беларуси, люди вполне сознательно обратились к помощи предков, тех, кто пролили свою кровь от рук сатанинского режима, продолжателем которого к удивлению, многих "вдруг" оказался Лукашенко. Обратный отсчет режима Лукашенко Впрочем, удивляться не стоит. Лукашенко давно показал себя чекистом и большевиком. И когда изменил на советскую национальную символику страны, и когда запретил сносить памятники коммунистическим вождям и переименовывать, названные в честь палачей белорусского народа улицы, и когда сохранил столь любимую им аббревиатуру КГБ, и когда увенчал свой большевизм разорением места скорби – Куропат – 4 апреля 2019 года. Именно тогда Светлана Алексиевич сказала, что начался обратный отсчет режима Лукашенко, поднявшего руку на священную память предков и самым хамским образом заявившего, что пока он президент, в могилах и архивах больше не будут рыться.

Сейчас этот обратный отсчет завершится, если белорусский народ будет тверд в своей любви к памяти предков, к своей стране и друг к другу.

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Женщины против тирана

Знаменательно, что именно лауреат Нобелевской премии Светлана Александровна Алексиевич стала образом противоборства вместе с новоизбранным президентом Светланой Георгиевной Тихановской. Женщины, кровью соединенные со своим народом, со скорбной белорусской землей, встали на пути отвратительного тирана – реставратора советчины. Мудрость и красота против хамства и нечеловеческой жестокости. Память предков в прошлом и достойное свободное будущее или ГУЛАГ в прошлом и Окрестина в будущем – вот сегодняшний выбор Беларуси. И иного выбора нет.

Найдутся ли у народа Беларуси мужество, самоотверженность и сила сказать лукашистскому рабству "нет" – а свободе и достоинству "да"? В эти дни и только в эти дни будет дан ответ.

Вот, один из оппозиционеров Кремля – Алексей Навальный – вчера жестоко отравлен трусливой и себялюбивой властью. Он страдает за Беларусь. Ведь пример белорусов заставил российских наследников чекистов трепетать и стараться обезглавить протест.

Противоборство жизни со смертью

У россиян и беларусов общий враг и общая борьба. Имя этого врага известно давно – те, кто убивают и лишают свободы других ради своей власти, те, кто хотят, чтобы все поклонились им. И Путин, и Лукашенко, как и Сталин, Андропов, Ленин, Дзержинский – в стане врага рода человеческого. Их преступления известны.

И это противоборство не политических принципов, не идей, это противоборство жизни со смертью. Со смертью борется сейчас Алексей Навальный, со смертью борются те, кто еще томятся в застенках на Окрестина, со смертью, с вечной инфернальной смертью боремся все мы.

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И борьба эта из наших сердец переходит в живую цепь от Куропат до Минска, она идет по Хабаровску, по урочищу Куштау, которое хотят нелюди превратить в пустыню – эта борьба станет знамением победы, если помнить ее высший смысл и если не страшиться осуществить его.