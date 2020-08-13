Київська влада прийняла остаточне рішення щодо будинку на Позняках, який 21 червня зруйнував вибух. Будівлю таки будуть зносити, але спершу створять умови, щоб вже колишні мешканці змогли забрати свої речі.

Що зроблять з будинком на Позняках, де був вибух

Фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва наразі працюють над проєктом для зміцнення постраждалої будівлі, повідомив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, пише "Сьогодні".

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Це потрібно, аби будинок безпечно демонтувати і дати можливість сім'ям забрати речі, які все ще залишаються у квартирах.

Досягти цього хочуть за допомогою спеціальної конструкції з металу, якою підіпруть 9-й і 10-й поверхи. Крім того, встановлять наскрізну металеву балку, якою зафіксують аварійні плити, аби вони не випали зі сторони двору.

Після того, як кріплення встановлять, почнеться процес винесення особистих речей мешканців з постраждалих квартир,

– зазначив Ткачук.

Та додав, що опісля почнуть розбирати будинок.

За станом пошкодженої будівлі постійно стежать співробітники будівельної лабораторії. Наразі руйнування немає.

Терміни демонтажу

До роботи приступлять щойно затвердять план.

Демонтаж планують завершити до початку опалювального сезону в Києві, який стартує 14 жовтня.

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Вибух на Позняках: коротко